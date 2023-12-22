非直接重置 邨內3校前景堪憂

【本報訊】彩虹邨宣布重建，邨內學校卻未知何去何從。現時彩虹邨內共有兩所中學及一所小學，參考以往白田邨重建的先例，政府不會因屋邨重建而直接重置邨內學校，而是會要求學校須競逐校舍分配。有議員對此表示關注，擔心邨內學校設備殘舊卻多年未獲校舍分配，若重建後學校必受影響，為學校的持續發展帶來不確定因素。

校舍分配競爭激烈 彩虹邨內的3所學校分別為彩虹邨天主教英文中學、聖公會聖本德中學以及中華基督教會基華小學。彩虹邨天主教英文中學多年積極爭取遷校，但因校舍分配競爭激烈，幾次參與均未能成功。中華基督教會基華小學雖曾在2020年獲教育局校舍分配，但最後未能進一步提上財委會工務小組委員會申請重置撥款，建校計劃生變。

議員朱國強批評，學校即使獲校舍分配，但因政府內部欠缺溝通，致建校計劃落實無期，做法並不理想；而邨內3所學校均樓齡逾60年，不少設施低於現時標準，有重置校舍的迫切需要，他促請政府把邨內3所學校納入彩虹邨重建的研究項目範圍內，並優先重置受影響學校到學額需求殷切的發展區。

除彩虹邨外，房屋委員會亦正規劃和進行10個重建計劃，早前《施政報告》提及料重建後可提供約3.28萬個住宅單位，該10個重建項目包括白田邨、美東邨、華富邨和西環邨等。房屋局局長何永賢指出，重建研究會持續進行，未來會繼續留意屋邨老化的情況。