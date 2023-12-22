60載彩虹邨重建 遷美東邨至少等4年

7400伙分3期搬走 綠置居可優先選購 具60年歷史的彩虹邨料將會重建！房屋局昨日公布將啟動彩虹邨重建可行性研究，現時彩虹邨有7,400個單位，預計重建後可提供9,200伙，而重建計劃為期15年，將分3期安置居民，每期會提供約2,500個單位，當局指已物色同區美東邨2,860個單位，提供分期重置受影響的彩虹邨居民，預計美東邨單位會於2027/28年度期間落成，即居民搬新屋仍要等至少4年。而宏照道第二期綠置居有1,460個單位，將優先予有需要的彩虹邨居民購買。

重建計劃 料耗時15年 房屋局局長何永賢表示，由於彩虹邨老化問題嚴重維修保養開支愈來愈多，屋邨老化，故啟動重建研究。現時彩虹邨共有7,400個單位，當局預料重建會分3期進行，每期會安置約2,500個單位的居民。重建計劃估計會長達15年。初步估計重建後邨內有9,200個單位，較目前多24%。不過當局暫時未決定哪些會優先進行重置，何指當局會在重建研究中，決定安排細節。

何永賢又指已物色同屬黃大仙區的美東邨2,860個單位用作重置部分受影響彩虹邨居民。附近的宏照道公營房屋項目二期，亦會計劃做綠置居項目，供居民優先購買當中的1,460個單位。她又承諾會向彩虹邨居民提供搬遷津貼，按每戶人數決定，並讓受影響的商舖優先在房委會旗下的物業選舖。

被問及為何選擇相對較遠的美東邨予居民，而不是較近的宏照道，何永賢表示，兩者同在黃大仙區中，當中美東邨戶數和分配與彩虹邨較一致，包括兩個屋邨的一人單位都是大約20%，反而宏照道的小型單位只有2%，相差10倍。至於初步預料地積比或每幢樓宇可建多少層數，她表示，研究報告中會作規劃，認為彩虹邨是好好的地點，重申當局會好好珍惜每塊土地。

擬擴闊道路 改善交通 為更好了解市民需要，當局稱設計團隊將在農曆新年後落區聽取居民意見，以「與民共議」方式舉辦工作坊和問卷等形式吸納意見，會在明年年尾完成收集意見，並將有關想法放入未來方案。除重建彩虹邨，何提到當局亦有意將彩虹邨附近交通網絡一同改善，例如會擴闊道路等工程，強調整個項目不止增加單位，更是改做和提升整個區域，會就此與規劃署一同研究。

籲保留居民社區網絡 立法會房屋事務委員會副主席梁文廣認為彩虹邨內長者居民亦較多，要求當局加強對年長租戶搬遷的支援服務，同時亦要妥善處理好邨內商戶的搬遷，以盡量保留居民原有的社區人際網絡。他又期望彩虹邨原址重建時，能夠從「提質」角度考慮適當增加出租公屋單位的面積，亦建議可適量調撥重建後單位作為資助出售房屋項目，回應市民置業的訴求。

議員顏汶羽則指附近的寮屋區牛池灣村亦重建在即，加上牛池灣前聖約瑟安老院用地發展規劃，整個彩虹區將會重新改造，期望當局趁今次契機，做好交通規劃，擴闊彩虹迴旋處和行車道，配合未來興建的東九集體運輸系統的彩虹東站，解決新清水灣道長期塞車的問題。