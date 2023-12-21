驚心血案頻生 香江烏雲蓋頂

2023年將盡，如果要形容這一年本港治安是何等光景，肯定「怎一個驚字了得」！香江治安不靖，除了黑社會和南亞兵團作亂，人心不古，戾氣不祥，已是不爭的事實。年頭有驚世肢解殺人案，年中有電鋸殘殺包租婆案、恐怖商場斬人案，到了年尾，一樣有倫常慘案和感情糾紛命案，沒有最驚心，只有更驚心！

昨日短短數小時內，香港便發生兩宗令人震驚的命案。先是凌晨4時許，一名男子與兩名女子在元朗媽廟路登上的士後，疑發生感情爭執，推撞間男子被人用刀插入心口，兩女落車轉乘另一的士離去，事件由原來的士司機發現，男子送院後證實死亡。執法人員其後在天水圍以涉嫌「謀殺」及「協助罪犯」拘捕兩女。案件撲朔迷離，何以短短車程竟會動了殺念，以至無視司機存在付諸行動，仍有待調查。

之後是清晨7時許，黃大仙東頭邨貴東樓7樓一單位發生火警，據報現場曾傳出爆炸聲，震碎單位窗戶玻璃，居民冒寒慌忙逃命，其後發現男戶主在起火單位內燒成焦屍。消息指，男戶主欠下過百萬元巨債無力償還，疑因此動了死念，對熟睡中的妻女揮刀狂斬至重傷，母女驚醒帶同幼女逃命至鄰居單位，未幾上址便告起火，疑男戶主點火自殺。因欠債而一鑊熟，連親生骨肉都不放過，可見財迷心竅，已無親情可言，令人悲哀。

正如前述，香港交上邪運，由年頭驚心到年尾，沒有一刻消停，令人不寒而慄。香港一直自詡為先進文明大城市，為何人心如此躁動？為何遇事動輒訴諸暴力？兇殺案往往是一時衝動所致，而人們隨意使用暴力「解決」問題，是否跟2019年黑暴有關，「暴力或能解決問題」的歪論深入某些人的腦海，不能不令人疑問。當互不認識的人也可因為政見不同，隨意向對方施以暴力，在潛移默化的影響之下，一個人陷入窮途末路、感情無法挽回而行兇殺人，也就不足為奇。何況疫情肆虐數年，經濟凋敝，民不聊生，基層生計頓陷困境，走投無路下鑽入死胡同，絕非個別事件。

事實上，香港暴力罪案急升，恐怖兇殺案隔三差五就有一宗，早已不是新聞。君不見，震驚全港的前夫一家疑謀財害命、殺害肢解年輕貌美名媛，固然是經典一例；而元朗電鋸殘殺包租婆案、鑽石山大型商場淪為血肉橫飛殺人之地，更是令人留下深刻陰影。更不必說，黑社會街頭尋仇，南亞兵團內訌劈友，幾乎已成香江一景。香港被嘲為「國際大刀會」，豈是無因！

最匪夷所思的是，本港治安明顯轉差，執法部門卻彷彿無感。今年首8月整體罪案逾5.8萬宗，較去年同期急升34.6%。其中暴力罪案有6,495宗，按年上升14%，惟高官仍沾沾自喜形容為「多項主要罪案數字錄得香港回歸以來最低」，令人啞然。世不患無法，而患無必行之法。殘酷兇案一再發生，正是香港社會沉淪的縮影，港府若繼續把頭埋在沙堆，自我感覺良好，邪運交纏恐沒完沒了！