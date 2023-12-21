笑看天下：烏軍三而竭 守唔住了

打仗畢竟要講實力，若然一方彈盡糧絕，咁，任你有神仙打救都係必敗無疑。俄烏戰事打咗將近兩年，雖然膠着，不過，從客觀形勢分析，烏克蘭必敗。呢，烏克蘭戲子總統澤連斯基19日下午喺基輔舉行年度記者會表示，烏克蘭喺2023年嘅各項目標和任務均已完成，但目前無法預知俄烏戰事在2024年是否會結束，與俄羅斯談判在目前不是具有迫切意義嘅問題。戲子總統又承諾，明年烏克蘭將生產100萬架無人機，還將開發155毫米口徑炮彈。戲子總統冇嘢叻，除咗面皮夠厚就係吹水至叻！

講真，烏克蘭前景黯淡，美國共和黨本月初喺參議院阻撓600億美元援烏法案，歐盟上周又喺匈牙利反對下未能通過500億歐元援烏預算方案。烏克蘭陸軍准將塔納夫斯基，佢喺2022年11月領導大反攻，一度迫使俄軍撤出南部重鎮赫爾松和第聶伯河西岸，是基輔在烏戰至今最後一次重大勝利。呢位「好打得」將領，不久前接受英媒訪問講出真相，佢話由於西方盟友援助不足，導致前線炮彈短缺，尤其係蘇式122毫米和152毫米口徑炮彈，而且短缺問題存在於整個前線，是以逼住縮減部分軍事行動。佢還指出，隨着寒冬到來，面對俄軍數量較多及裝備更佳，部分烏軍士氣開始低落，將領也與總統喺徵兵問題和戰事形勢評估上出現分歧。

「夫戰，勇氣也。一鼓作氣，再而衰，三而竭」，依家烏軍上下正是「三而竭」，將士冇晒士氣，一旦軍援供應不及就完全企晒喺度。目前仲寄望西方能交付F16戰機，你話係唔係嘥氣！反觀俄羅斯愈打勢愈盛，普京同中國關係修好，中俄貿易愈做愈大，軍備愈來愈先進。普京仲唔趁你病攞你命？烏軍轉攻為守，睇怕守唔住了！