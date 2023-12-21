撥亂反正：熊貓租贈 政治掛帥

本月先後有兩對身處歐洲的大熊貓返抵中國。首先是旅居英國已有12年的「陽光」和「甜甜」，根據當初租借10年的協議，牠們早應在兩年前歸國，但因新冠疫情等理由而兩度延後至今。另一對是在德國出生的孖生兄弟「夢想」與「夢圓」，原因是在海外出生的大熊貓，規定須在2至4歲內返國，趁牠們步入繁殖期時與祖家四川的遠親交配，避免出現近親繁殖問題。至於其父母「夢夢」與「嬌慶」，則會在柏林動物園再多留幾年。

總計今年，已最少有16隻海外大熊貓返國，分別來自日本、美國、法國、馬來西亞、荷蘭，與上述的英國和德國，數量為歷來最多。雖然其回歸原因各異，但不少人都認為今次歸國潮，反映中國的「熊貓外交」已走向沒落。

據稱最早有紀錄的熊貓外交是在唐朝，由中國首位女皇帝武則天贈送給日本的天武天皇。近代的熊貓外交是由民國政府復辟，送贈對象為美國，以答謝對方在二戰中支持中國。中共上台後，先後送了多隻熊貓予同屬共產世界的蘇聯和北韓。自前美國總統尼克遜訪華後，中國開始送贈熊貓予美、英、日等非共產國家，冀博取對方政府及國民好感，以爭取支持與中共建交。

在國內外的保育人士壓力下，中國其後將熊貓永久送贈他國改為限時租借，租借方式亦由最初的真金白銀收取高昂的外匯租金收入，改為以科研及保育交流作藉口，但實際上在挑選租借對象時仍是外交主導，政治掛帥。

例如早前第二次「習拜會」結束後，便有消息指中國有意租借新的大熊貓予美國，但至今仍未有下文，未知是否與美方在會面後繼續加緊打壓中國有關。明日再談熊貓外交沒落的原因。