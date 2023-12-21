自成一家：以軍大開殺戒考驗拜登

周星馳電影《逃學威龍2》開頭有一幕：飛虎隊長官周星星不慌不忙吃着即食麵，一名飛虎隊員在救人質的最後時刻卻把人質打爆頭，被周星星狠狠罵了一頓。想不到影片中救人質變殺人質一幕日前也在現實中上演。以色列士兵在加薩地面行動中竟然錯誤擊斃了3名以色列人質，而且人質當時還是舉着白旗。這起事件也令以色列政府面臨着愈來愈大的停戰壓力。

事實上，隨着以巴衝突持續，近來全球的反猶太浪潮已達到了歷史高位，幾乎每天都有反以色列示威，針對猶太人的襲擊無日無之。對多種族的美國來說，這種情況尤其棘手。較早前，賓夕凡尼亞大學校長就因為拒絕在國會聽證會上明確支持懲罰發表「反猶」言論的學生而受到抨擊，最終被迫辭職。同樣被要求下台的還有其他一些大學的校長。

明年是美國的大選年，對總統拜登而言，目前的一切工作都是要為了選舉。他日前在一個活動中聲言以色列「無差別轟炸加薩地帶」正失去國際社會支持。所謂「國際社會」，實際上就是指美國。拜登言下之意，是在向以色列政府暗示：再搞下去，我為了選舉很難再支持你。

所以美國當前對以色列最大的訴求就是盡快結束流血衝突。華府亦已鬆口接納「兩國方案」，即建立以1967年邊界為基礎、以東耶路撒冷為首都、享有完全主權的獨立的巴勒斯坦國。這一方案早在國際社會廣泛獲得支持。但美國多年來為了本國利益和地緣政治的考量，一直含糊其詞。如今距離總統大選投票日不到一年，拜登急着要在以巴衝突事件中止蝕，只好大開綠燈，否則他很快也會面臨美國大學校長的兩難選擇：無論選擇撐猶太人還是阿拉伯人，都會成為被攻擊的靶子和流失選票。