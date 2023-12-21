橫眉冷看：移民舊生向我訴苦

近年移民的舊學生不少，其中一位落戶加拿大，在知名的中文報章當編輯，跟筆者算是半個同業人，故特別聊得來。日前他向我抱怨，說當地物價高昂，正職與兼職收入合計，僅足餬口。小伙子工作勤懇，夙興夜寐，又在大機構工作，我問：「你兩份工作的薪酬加起來，扣除所有稅項，每月折合港幣有3萬元嗎？」答曰：「扣稅後當然沒有，你說的數字折半就差不多。」3萬元折半，就是1.5萬元，加國的生活指數這麼高，難怪他平素要省吃儉用。

我跟小伙子說：「來年入籍加國後，就回來找工作吧，香港正鬧人才荒，薪酬也遠比外國好。」他說會考慮，更告訴我，自己的一位好友移民英國，待了兩年後，終於熬不住，現已回流香港。

筆者老早說過，每國每家都是一樣，各有一本難唸的經，很多人從未踏足過西方國家，滿以為外面的世界是天堂，其實只是美麗的誤會。如今聖誕節臨近，英國的天氣也忒是寒冷，據當地《衞報》報道，有650萬居民沒錢購買足夠的燃料供暖。大不列顛號稱是最先進的文明國家之一，萬沒想到，安徒生童話當中，劃火柴的女孩，今天仍舊在英國的街角徘徊。

筆者的一位親戚，年紀比我小幾歲，畢業於美國加州柏克萊大學，長期在硅谷的科技公司工作，今年初美國經濟不景，公司裁員，如今已失業9個月，全家正為生計而憂。香港人近年常慨嘆市道蕭條，這固然是事實，但畢竟此地的就業機會仍多，只要「有手有腳」，不論高低崗位，要想謀職的，大多可以輕易如願。外國的月亮早已不圓，對於香港人來說，最明最亮的月，或許還是在故鄉。