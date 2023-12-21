強詞有理：日本焦慮

近年美國一直積極拉攏東盟，企圖孤立和圍堵中國，作為其附庸的日本自然有樣學樣，千方百計討好東盟，最近更以日本與東盟友好合作50周年為名，煞費苦心在東京舉辦了一場特別峰會。雖然峰會後的聯合聲明沒有點出任何國家的名字，但小日本的野心路人皆知，無非想利用部分東盟國家與中國的領土糾紛，挑撥離間，煽風點火。可東盟國家領導人都很清醒，不可能被其利用，也許只有菲律賓那位無腦總統例外。

日本防衞省的智庫早前發表一份報告，極力渲染「中國威脅論」，聲稱日本必須加強防衞力，在核威懾等方面全面深化與美國合作，也有必要與東南亞各國和太平洋島國強化關係。這正是日本頻頻向東盟伸出橄欖枝的原因，也是主辦此次峰會的目的，無事獻殷勤，非奸即盜，小日本這點鬼心思瞞不了任何人。

作為曾經的世界第二經濟強國，日本過去在東盟確實有一定的地位和影響力，但時移世易，隨着日本綜合實力每況愈下，其影響力也不斷下降。有日本媒體承認，從貿易、投資以及人員流動等多方面衡量，日本「正失去在全球增長引擎東南亞的存在感」，這不是無病呻吟，而是事實。中國已連續14年保持東盟最大貿易夥伴地位，雙邊貿易額是日本與東盟貿易額的3倍多，試問日本憑甚麼跟中國競爭？

這個世界憑實力說話，當今日本經濟總量還不及中國的三分之一，兩者距離還將愈拉愈遠，明顯已不在同一層次，日本企圖在東盟與中國爭奪影響力，可謂不自量力。國與國之間只有永遠的利益，日本給予東盟的利益根本不可能超過中國，無論如何挑撥離間，都只能是枉費心機。尤其日本緊跟美國「印太戰略」，不斷在區內挑起紛爭，加劇地緣政治緊張，企圖將東盟綁上遏華戰車，更是引起各國高度警惕。新加坡等國已一再強調，不會在大國博弈中選邊站隊，難道小日本至今還不明白？美國尚且無法強迫東盟選邊站隊，何況是日本？

眼看中國愈來愈強大，對東盟乃至世界的影響力愈來愈重要，小日本感到焦慮不難理解。畢竟近代以來都是日本俯視中國，如今變成仰視中國，難免心理不平衡。但不平衡也好，焦慮也罷，小日本都必須接受現實，中國崛起是大勢所趨、是歷史的必然，任何人都阻擋不了。