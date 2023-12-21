龍吟虎嘯：又臭又硬 不聽美國

拜登政府現在對如何解決巴以之戰進退兩難，繼續支持以色列、消滅哈馬斯勝算不高，就算能打殘哈馬斯也非短期能辦到，要打持久戰；而持久戰必然會戰事擴大，更不利解決問題，拜登、民主黨要面對大選更等不起。若要改變政策，讓以色列停火談判，接受聯合國和世界輿論包括美國認同的「兩國方案」，以色列又堅決不幹，就算有一天內塔尼亞胡政府同意這樣做了，哈馬斯武裝力量也不會放棄抗爭，巴以之戰還會延綿不絕。

本質而言，在千年仇殺、猶太復國主義熾熱、美國西方地緣政治和自私自利操弄下，巴以矛盾是個「死結」，衝突是絕對的、長期的，停火是相對的、暫時的。現在的問題是，暫時和相對的解決之道都很難實現，美國與此利益太大、太廣、太深，以色列和美國已經管不住，其他令這場戰爭不斷擴大的「國際因素」美國更管不住，美國要不顧一切、使出手段令以色列停火，也許還能起到一時作用，但管住了以色列，其他戰爭因素美國還是管不住，巴以戰爭問題還是解決不了。

不過，拜登政府現在也顧不了那麼多了。國際輿情壓力太大，明年大選壓力太大，無論如何美國都要向「減輕戰爭」方向進行政策調整，一是暗示會減少對以色列的軍事支持，二是要求以色列「精準打擊」哈馬斯，不要再狂轟濫炸，妄殺平民，種族屠戮。與此同時，白宮國安顧問沙利文，日前與巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯會面，表示拜登「屬意戰後由經過改革的自治政府接管加薩」。然而消息傳出後，內塔尼亞胡表示反對，並批評美方計劃是「徒添幻想」。

事實上，現在拜登已經被逼進了死角，這個內塔尼亞胡比澤連斯基難搞得多。戲子總統雖然欲壑難填，要軍援要錢財，可是不敢公開頂撞山姆大叔，拜登知道甚麼時候只要一拔管子，烏克蘭的問題就能解決，而以色列似乎不求美國，不聽美國，又臭又硬也。