元朗觀塘破毒案 檢值810萬大麻花
【本報訊】執法部門早前根據線報及經調查後，於前晚及昨日凌晨時分，進行代號「捍衞者」的反毒品行動。人員於前晚在元朗公庵路一私人住宅外，截停兩名形迹可疑男子，並在其中一名男子手持的環保袋內，檢獲4包共重40克的懷疑大麻花，遂以涉嫌「販運危險藥物」罪，拘捕該兩名分別姓周（24歲）及姓林（32歲）男子。人員其後搜查被捕男子位於上址的居所，並在單位內再檢獲51包共重約20公斤的懷疑大麻花。
人員經進一步調查後，突擊搜查一個相信由同一販毒集團操控、位於觀塘偉業街工廠大廈內一個迷你倉，並在倉內檢獲57包共重22公斤的懷疑大麻花。
兩男涉販毒明日提堂
行動中檢獲的懷疑大麻花共重約42公斤，市值約810萬元。所有被捕人士俱已被扣留調查，案件將於明日於屯門裁判法院提堂。
執法部門重申，大麻是毒品，其衍生物THC及CBD同屬毒品，對身體造成嚴重影響，包括產生幻覺、上癮、引起抑鬱等。而販毒更加屬嚴重罪行。根據香港法例第134章《危險藥物條例》，任何人如販運危險藥物（指向他人出售或供應危險藥物），一經定罪，最高可判處罰款500萬元及終身監禁。
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