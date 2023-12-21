元朗觀塘破毒案 檢值810萬大麻花

【本報訊】執法部門早前根據線報及經調查後，於前晚及昨日凌晨時分，進行代號「捍衞者」的反毒品行動。人員於前晚在元朗公庵路一私人住宅外，截停兩名形迹可疑男子，並在其中一名男子手持的環保袋內，檢獲4包共重40克的懷疑大麻花，遂以涉嫌「販運危險藥物」罪，拘捕該兩名分別姓周（24歲）及姓林（32歲）男子。人員其後搜查被捕男子位於上址的居所，並在單位內再檢獲51包共重約20公斤的懷疑大麻花。