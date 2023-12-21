蔡天鳳案 鄺氏3父子加控阻止合法埋葬屍體

【本報訊】名媛蔡天鳳疑遭前夫鄺港智一家分屍案，6人先後被拘捕及起訴，其中姓鄺前夫、前家翁及前大伯被控一項謀殺罪，前家姑被指疑在案發後刪除訊息及通話紀錄，被控以妨礙司法公正罪，其餘兩人涉嫌協助鄺港智逃走，被控協助罪犯罪。6人昨分成3案於九龍城法院再提訊。鄺氏3人被加控阻止合法埋葬屍體罪，3人將轉介往高院受審；前家姑的案件會轉介至區院審理；其餘兩人的案件則再押後。6人的案件分別押後至明年1月29日至2月29日再訊。前家姑申請保釋，結果被拒，續須還押。

前家姑申保釋遭拒 此案被告包括死者前大伯鄺港傑（31歲，司機）、前家翁鄺球（65歲，退休人士）、前家姑李瑞香（63歲，退休人士）及前夫鄺港智（28歲，無業）。姓鄺3人被控於今年2月21日，在大埔汀角路龍尾村一單位內謀殺女子蔡天鳳。李瑞香則被控於今年2月23日，銷毀對她進行刑事調查謀殺的資料。控方昨加控鄺氏3人一項阻止合法埋葬屍體罪，控罪指他們於今年2月21日至2月23日，在大埔汀角路龍尾村阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。

此控罪和謀殺罪將交付高等法院審理，法庭押後至下月29日，在東區法院展開交付高院程序，期間3人續還押。至於李瑞香方面，控方指，針對她的控罪將轉介區院審理，此案押後至明年1月31日再訊，以便準備相關轉介文件。李瑞香有保釋申請，控方反對，裁判官最終駁回申請。據了解，檢控李瑞香的基礎，會牽涉鄺港智另一宗案件。

另外，任遊艇公司職員的41歲被告林舜，及報稱無業的29歲女子潘巧賢，同被控於今年2月24日在港某處，當鄺港智犯可逮捕的罪行即謀殺罪，而知悉或相信鄺就該罪行或另一可逮捕罪行有罪，並在無合法權力依據或合理解釋下，安排鄺港智乘坐遊艇至澳門，而意圖妨礙拘捕或檢控鄺港智。此兩案押後至明年2月29日再訊，讓控方索取進一步法律意見。潘巧賢的代表大狀昨申請更改保釋條件，讓她離開香港。控方反對。裁判官聽罷陳詞後，拒絕此申請，下令被告在保釋期間不得離港。案件編號：KCCC 577、640、666/2023