南亞刀匪當街斬人掠手機

前晚9時許，一名姓陳（42歲）男子與朋友用膳後，在油麻地窩打老道與砵蘭街交界等候的士期間，突遭一名年約30歲南亞漢持刀施襲。事主猝不及防，閃避不及下頭部及背部被斬傷，其一部約值5,000元的智能電話亦跌落地上。混亂間，歹徒掠走跌在地上的電話，並往咸美頓街方向逃去。有途人赫見發生斬人事故，遂慌忙協助報案。

救護員接報趕至，發現陳男清醒，地上遺下血漬，即場替其敷治包紮後，再由救護車把他送院治理。執法人員封鎖現場，並在附近一帶展開兜截，惟暫時未有進一步發現。人員經初步調查後，把案件列作「傷人」及「盜竊」，並根據事主描述的歹徒特徵，追緝一名身高約1.8米，案發時身穿黑色上衣、黑色長褲及戴黑色口罩的男子，至於事件起因及詳細經過仍有待進一步調查。