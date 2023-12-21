意外頻生 清水灣道警車硬撼七人車

【本報訊】警車意外頻生，警員駕駛技術備受質疑！前晚8時28分，一輛深色七人車沿西貢清水灣道慢線行駛，鄰線則有一輛警車行駛，當七人車駛至大埔仔停車場對開迴旋處駛出「讓線」時，司機懷疑沒有留意路況，適時一輛白色七人車沿迴旋處駛至，幸司機在千鈞一髮間煞停車輛，兩車不致發生碰撞；惟鄰線警車同樣駛出「讓線」時，車長懷疑收掣不及，導致警車撞向白色七人車車尾。意外中無人受傷，惟警車車頭損毀，被撞白色七人車則車尾受損。執法人員正就意外經過及原因展開調查。

警員駕駛技術態度受質疑 近年涉及警車的交通意外頻生，反映警員的日常訓練、駕駛態度及警車維修保養等問題均響起警號。12月4日，有車Cam拍下一名交通警駕駛鐵騎沿元朗公路快線向東疾馳，期間他疑「攝車罅」爬頭剷壆自炒，登時人仰車翻一仆一碌，他頭部擦傷，清醒送院治理。11月12日，一輛警車沿青山公路荃灣段駛至大河道交界時，懷疑收掣不及撞及一輛的士。警車車頭損毀泵把甩脫，意外中無人受傷。11月9日，粉嶺沙頭角公路3輛警察電單車互撼，一名警員手部及腰部受傷送院。

9月28日，一輛警車沿荃灣德士古道行駛時，懷疑衝燈險撞及一輛右轉的私家車。9月17日，一輛警察電單車沿北大嶼山公路行駛期間，撞向前方一輛私家車後翻側，幸事故中無人受傷。9月3日，一輛警察交通部的私家車，在跑馬地藍塘道落斜駛至蟠龍道交界時，駕車警員疑似「發緊夢」，結果追撞前方一輛的士。