盜竊判囚 女警長上 訴官：知法犯法好嚴重

去年被裁3罪成監8個月 准保釋 曾任少年警訊聯絡主任的女警長，被指在少年警訊會所內偷取電腦記憶棒及總值2,400元的書店書券，她於去年經審訊後，被裁定3項盜竊罪全部罪成，判囚8個月。女警長不服定罪及刑期，獲准保釋往高院等候上訴。高院昨開庭處理其上訴案，上訴一方指原審裁判官對上訴人的立場偏頗，且作出不恰當推論，又認為刑期過重。不過暫委法官郭啟安提出，身為警務人員知法犯法，實屬「好嚴重」，判刑要收警惕及阻嚇作用，若案件性質嚴重，失去長俸亦屬咎由自取。法官聽取與訟雙方陳詞後，押後裁決。

任警長的49歲女上訴人陳惠嫻，現正停薪留職。她被控於2019年12月21日，在上水圍大埔區少年警訊會所閱讀室內，偷竊兩支刻有「大埔區少年警訊」字樣的記憶棒，以及8張50元商務印書館書券，上述物品為女警長吳詠璇的財產；被告及另被控於同日在同一會所的電腦室內，偷竊屬於男子羅逸俊的20張100元商務印書館書券。

控方：涉3罪判刑非過重 上訴一方陳詞時指，原審裁判官的裁決顯示對上訴人有偏頗，且就部分辯方證人的證供作不利猜測，裁判官雖有提醒證人部分問題有權不作答，但不作答後，官卻指對方避而不答，對其誠信抱懷疑。

上訴一方又指裁判官就上訴人的行為作出不恰當推論，如指當時上訴人忘記該處裝有閉路電視，才會作出偷竊行為，卻拒絕接納上訴人指，怕小朋友見到很多書券蜂擁而上，才預先收起一些，而「失竊」的書券亦可能已派發。

至於記憶棒，裁判官亦拒絕接納上訴人指，她早獲答允可取走該些紀念品。刑期方面，上訴方認為案件屬同一事件，應同期執行，判刑亦應考慮上訴人將失去約6年的長俸。

控方回應指裁判官是獨立分析每名證人的證供，包括辯方證人，並認為原審的裁斷正確無誤，高院亦不應干預；控方亦認為裁判官並沒有作出任何不恰當的推論。至於刑期方面，上訴人是在警方的會所及在聯歡會上干犯3項盜竊罪，判刑並非過重。案件編號：HCMA 391/2022