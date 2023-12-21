兩男涉盜資料擾亂捐器官下月再訊 一人申保釋期間離港被拒

被告王子誠

【本報訊】兩名男子涉嫌盜用他人資料，於器官捐贈登記系統上作不實申請，分別被控刑事損壞罪。其中一人的案件昨在東區法院再訊。被告暫毋須答辯，法庭把案押後至明年1月17日再訊，以便辯方與律政司商討本案處理方式。被告申請保釋期間離港，但被拒絕。

19歲被告王子誠，報稱學生。控罪指，他於或約於今年5月23日，在港無合法辯解而摧毀或損壞屬於衞生署的財產，即誤用一台中央器官捐贈登記名冊系統的電腦，意圖摧毀或損壞該財產或罔顧該財產是否會被摧毀或損壞。控方表示已準備好答辯，但辯方稱，前日已去信律政司，商討是否可以以其他方式處理本案，申請押後案件4星期。

另外，辯方申請更改保釋條件，讓被告離港。裁判官聽罷陳詞後，批准把案押後至明年1月17日再訊，但拒絕讓被告離港，只准他以原有條件繼續擔保。同一事件的另一被告是47歲的霍英圻，報稱設計師，面對兩項刑事損壞罪，此案將在明年1月10日再提訊。案件編號：ESCC 2633/2023