當局指數字灣區統一身份證屬誤解

【本報訊】中港日趨融合，人員交流頻繁。立法會推動新型工業化事宜小組委員會昨召開會議，討論如何加強與內地的創科合作，以推動香港的新型工業化，期間議員吳傑莊指上個月廣東省政府發表《「數字灣區」建設三年行動方案》，其中涉及統一身份證的主張惹來熱議，詢問當局港人日後是否毋須回鄉證？而官方就回覆，有關「統一身份證」的說法只是誤解。

副政府資訊科技總監黃敬文，指有關數字灣區的文件提到的是「統一身份認證」，而不是「統一身份證」。黃說廣東省目前有一個統一身份認證平台，廣東省居民只需登入身份認證平台之後，就可以使用不同部門或部委所提供的服務，而跨境通辦早前就有一項新猷，就是將香港政府的「智方便」同統一身份認證平台接通。換言之，「智方便」的用家亦可使用廣東省統一身份認證平台的服務，便利港人處理內地事務。

新型工業化引進龍頭企業 就會議上有議員關注新型工業化的生態和就業，創新科技及工業局副局長張曼莉回應指，當局引進的企業不少都和先進製造相關，如新能源汽車的「心」和「腦」的龍頭企業都來到香港，包括全球領先的鋰電池代表，以及新能源汽車的芯片的公司。與此同時，最近有企業同港方簽署合作備忘錄，將投資69億元興建一所本地廿多年最具規模的晶圓廠。而今年10月至12月的季度，政府已引進6間龍頭及重點企業，料可帶動未來在港投資逾133億元，創造逾1,900個就業職位。

張又指，明白企業起動業務發展需技術人才，而「新型工業加速計劃」就有一項針對一些重點企業措施，便利引進本地沒有的境外人才，當局亦鼓勵企業引進海內外頂尖科研人員、或先進製造技術的人員來港培育本地人員，當局又透過同生產力促進局合作「新型工業化及科技培訓計劃」，以政府出兩元，企業出一元的形式，資助企業培訓本地員工。