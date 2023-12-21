參選中大校友評議會遭DQ 兩人申覆核 高院押後裁決

【本報訊】中大校友評議會選舉中，兩名參選人被常委會取消資格（「DQ」）。他們質疑常委會既沒有解釋理據，也沒有讓他們辯解，屬不合法及有違《基本法》。兩人於上月入稟高院提出司法覆核，要求法庭裁定「DQ」的決定無效。該案昨在高院法官高浩文席前開審，法官聽取與訟各方陳詞後，押後下月底前裁決。

兩名司法覆核申請人分別是謝煒洛和孫昊賢，答辯人是香港中文大學校友評議會。中大評議會主席楊于銘昨亦有到庭旁聽。據入稟狀指今年1月28日，兩名申請人遞表參選校友評議會常任委員選舉。同年2月3日，校友評議會常務委員會透過電郵，通知兩名申請人指他們不符合參選資格。申請人認為評議會的做法不合理及違憲，故提出司法覆核申請。

稱未獲機會解釋辯護 申請人一方昨陳詞指，評議會DQ兩位申請人前，理應予機會他們解釋辯護，反駁不利新聞，回應常委關注事項。但在延期至今年2月舉行的2022年周年會員大會時，兩人均沒獲機會解釋及回應。常委會在DQ兩人後，亦無提供任何理據，直到9月兩人才間接得悉理據。

答辯一方回應指，申請人在事發後至少6個月才申請司法覆核，超出法定限期，亦沒有充分理據支持逾期申請，故法庭不應接納申請。而且案件亦不涉重大公眾利益，故法庭不應受理。案件編號：HCAL 1971/2023