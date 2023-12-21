羅旭瑞入稟 促宣告高院頒發授權書有約束力

【本報訊】鷹君集團始創人羅鷹石，其遺孀羅杜莉君（羅老太）2016年尾入稟高院，要求撤換羅氏家族信託基金（下稱羅氏基金）受託人滙豐國際信託（下稱受託人），但於2019年被法庭裁定敗訴，其後的上訴亦被駁回，不過事件再有新進展。羅老太的次子羅旭瑞前日入稟高院，指於今年9月已獲高院頒發持久授權書，成為羅老太的受權人。他現要求法庭宣告該授權書對受託人有約束力，受託人須繼續就羅氏基金發放款項予羅老太的滙豐銀行戶口，羅旭瑞則可全權操作該戶口。

指信託基金需發放款項予羅老太 申請人是作為羅杜莉君受權人的羅旭瑞，答辯人分別是滙豐國際信託有限公司及香港上海滙豐銀行有限公司。據入稟狀指，羅旭瑞於2020年9月4日向法庭申請成為羅老太的受權人，並於今年9月13日獲高院頒發持久授權書，成為受權人。申請人要求法庭頒令，該授權書對兩名被告有約束力。申請人又要求法庭裁定在授權書有效下，受託人須繼續就羅氏基金，發放款項予羅老太的滙豐銀行戶口。申請人亦要求法庭頒令，根據授權書，他作為羅老太該戶口的簽署人並可操作該戶口。

資料顯示，羅老太於2016年尾入稟高院，控告羅氏基金的受託人滙豐國際信託，指對方不聽其指令，並要求受託人交代帳目及賠償。不過高院於2019年頒下判詞，認為羅老太對於信託成立及管理的基本資料似乎不認識，不相信她與受託人有「共識」，即受託人要聽她指示管理信託，故裁定羅老太敗訴。羅老太其後提出上訴亦被駁回。案件編號：HCMP 2421/2023