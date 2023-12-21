自殺年輕化 最細求助個案僅6歲

【本報訊】中小學生懷疑自殺個案激增，教育局今年首11個月已接獲31宗，較過去5年高。撒瑪利亞防止自殺會自殺危機處理中心表示，今年跟進了164宗19歲或以下個案，35%為13歲或以下，最年輕求助個案僅6歲，反映學童自殺問題有年輕化趨勢。

以為現實如遊戲 死後可重生 中心分析今年學童的自殺案例，發現79%學生採用了更致命方式，比一般自殺者高出20多個百分點。機構認為，情況值得關注，且令人擔憂。香港大學防止自殺研究中心亦發現，30%至40%學童在自殺前曾提到學業壓力。

現年6歲的男生健仔，是中心近期接獲的個案，他有特殊學習需要，升小學後無法適應，有一次曾試圖爬窗，又以為現實就像玩遊戲，死後可以重生。他指，不喜歡上學的主因是「老師」和「作業」，會哭着向父母表達不想上學，最希望父母在考試成績不理想時能幫助他，而接受輔導後，他對上學的恐懼減輕了。

香港大學防止自殺研究中心總監葉兆輝認為，學習壓力已成為學生自殺的重要原因之一，促請學界研究調校學習內容和速度，協助孩子愉快學習。防止自殺會自殺危機處理中心主任韋賽姬則表示，青少年壓力「爆煲」前，身邊人應提供安全的環境讓他們宣洩情緒。

精神健康諮詢委員會主席林正財表示，許多自殺的學生並不屬於高危群組，有些個案涉適應問題，一時想不通，希望學校擴大支持網絡，覆蓋更多學生。他續指，課外活動是老師了解學生的好機會，但疫情過後，參加課外活動的學生愈來愈少，認為學校有必要思考如何創造空間讓更多的學生參與活動。