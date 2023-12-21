在英報章撰文 黎智英子乞求辛偉誠救父

黎崇恩指，早前見英國外相卡梅倫時向對方指出，黎智英是英國公民，沒有其他國籍或護照，北京因黎智英在中國出生而指控他是叛國者。卡梅倫之後發聲明呼籲港府釋放黎智英，警告《港區國安法》明顯地違反《中英聯合聲明》，損害香港及侵蝕香港權利與自由，黎崇恩稱非常歡迎卡梅倫的介入。黎崇恩表示，黎智英因為是真正的自由領袖，而面臨在中國監獄囚終身，敦促英國政府盡一切努力向港府說項。

美議員指手畫腳 促港府放人

另外，美國眾議院外交事務委員會的民主黨籍議員米克斯（Gregory W. Meeks）和印太小組委員會成員貝拉（Ami Bera）周二發表聯合聲明指，經過過去3年的拘留和數月單獨監禁，黎智英現時因捍衞言論自由和新聞自由，而接受審判，這次出於政治動機的審判是北京破壞香港司法獨立和自治的另一個可恥篇章。二人同時強烈譴責香港執法部門，通緝在海外的民主派人士，包括美國公民，他們與因捍衞香港民主和人權而被通緝的13人站在一起。外交事務委員會主席、共和黨籍議員麥考爾周一亦發聲明指，黎智英的虛假審判顯示中方對香港司法和商界的控制程度，他與黎智英和所有為自由而奮鬥的香港人站在一起。