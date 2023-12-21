醫健：老有所醫：家居防跌貼士全攻略

月前在家中下樓梯時，因為不專心踏空跌倒，本人變成了左腳掌骨折病人，由受傷至康復經歷多周，不良於行有苦自己知。不過親身經歷令我得到更多心得，可以在這裏與大家分享一下，尤其家有長者，尤需注意。

據調查，家居跌倒受傷遠比戶外多，而家居布置隱患常成為跌倒的主因。據報在家跌倒個案以在浴室為主，其次就是樓梯和廚房，所以在家居方面，防跌要注意以下貼士：

1.浴室：門口應該使用防滑地氈，沐浴間要貼上防滑條子，坐廁附近最好裝有扶手。

2.樓梯：樓梯要有扶手設計，梯級放上防滑地氈或貼上防滑螢光條子，尤其在樓梯最高的一級和最下的一級，是滑倒的高危地帶。另外上下梯時要專心。

3.廚房：廚房必須保持乾爽，以免水濕地滑。另外在洗滌區域附近，應放置防滑地氈防跣。

4.燈光：家居應該燈火通明，幽暗地區能使視力不佳者（例如長者）踏空跌倒；晚上上廁路線宜有自動路燈照明。

5.通道：日常行走通道要暢通，避免家中太多雜物堆放，阻礙行走，造成意外。

運動與鞋履方面的貼士：

1.肌力：年過五十歲應多運動，尤其要鍛煉下肢力量，訓練雙腿的抬舉能力。

2.平衡力：平衡訓練也很重要，失平衡是跌倒的主因之一。不少運動可訓練平衡，其中太極拳是不錯的選擇。

3.鞋履：以跟矮、包裹能力強、底部防跣的鞋為最宜；就算選購家用的拖鞋，也應該以這個方向作考慮。（二之一）

註冊中醫師陳靜茹

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