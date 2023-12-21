西貢區中學生快樂指數僅6.03分

【本報訊】近期青少年自殺問題令人關注，有組織昨日發布《2023西貢區中學生快樂指數調查》，結果發現「快樂指數」若以10分為滿分，今年平均值是6.03分，均較過去兩年為低，並發現有逾八成中學生有中至高度的精神困擾。組織倡推廣學生優質睡眠，促進自評健康，提升學生的自尊感及自我效能感。

逾八成中至高度精神困擾 西貢區快樂人生社區健康推廣計劃籌備委員會與明愛專上學院合作，於今年9至10月的進行研究，共收到5,145份西貢區中學生問卷。結果發現，中學生較小學生有較高的自尊，但較低的幸福感，有逾八成中學生有中度及高度的精神困擾。

調查又發現，以滿分為10分，今年「快樂指數」值僅錄得6.03分，較2021及2022年的6.88分及6.77分低；而覺得快樂的中學生較高小生為少，表示不快樂則較多。自評健康比較方面，在「好」以下的比例，中學生比高小生多達18.9%。

要提升學生的精神健康，籌委會建議推廣優質睡眠方法，如定期建立規律的睡眠時間，提升睡眠質素；另提倡午睡文化。讓學生有充足時間休息，以應對壓力和疲勞。