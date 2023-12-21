台新冠JN.1病例佔比上升

【本報綜合報道】新冠病毒變種株JN.1近來在全球各地蔓延，據指已有多達40個國家及地區出現蹤迹，台灣亦有零星病例。台灣衞生福利部疾病管制署周二公布，上周新增258宗本土新冠中重症病例，比前一周的232宗多26宗；另增加32宗死亡個案，較前一周錄得的34死少。本土病例檢出JN.1的佔比上升至3%，境外輸入病例更明顯增加至28%。

99%患者無接種XBB疫苗 疾管署表示，新增病例中，99%患者未接種新冠XBB疫苗，新增死亡個案則全部未接種新冠XBB疫苗。其中一名新增疫歿者本身有惡性腫瘤和免疫系統疾病，過去曾打4針新冠疫苗，但今年沒再接種，染疫住院20多天後，終因呼吸衰竭過世。該署近四周對變種株的監測顯示，本土檢出病毒株以EG.5為主，佔81%；其次為佔6%的XBB.1.9.1以及佔5%的BA.2.86；境外輸入檢出病毒株亦以EG.5為主，佔53%；其次為JN.1，BA.2.86則佔5%。

疾管署副署長羅一鈞表示，JN.1為BA.2.86子代變種株，於多國佔比快速上升，現蹤40多國，甚至在新加坡成為主流變種株，但重症尚未增加，接種XBB疫苗目前對於主流變種株和JN.1仍有效。他指出，BA.2.86及其衍生變種株可能有較高免疫逃脫性，但致病嚴重程度並未上升，風險評估結果為「低風險」。