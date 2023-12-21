新冠JN.1變種株 世衞列需關注

活躍新加坡 長者免疫缺損慎防重症 新冠病毒今冬或再度來襲！世界衞生組織將近期活躍新加坡的JN.1新冠變種病毒列為「需要關注的變種株」，雖指根據現時證據評估，JN.1對全球帶來額外公共衞生風險很低，但因北半球處於冬季，JN.1變種株或令很多國家及地區增加呼吸道感染個案的負擔。香港大學醫學院內科學系傳染病科主任及講座教授孔繁毅認為，JN.1有較好的傳播能力和免疫逃逸能力，但暫沒有證據顯示該變種株會引致更嚴重的病症，但年長或有免疫功能缺損的人會有較高重症風險，呼籲他們盡快接種XBB加強劑。

JN.1是BA.2.86變種株的第二代亞分支，今年8月先在盧森堡發現，到9月美國亦錄得這類感染個案。目前該變種病毒株已在超過40個國家及地區發現。

新加坡是亞洲區發現JN.1案例較多的地區，當地政府表示，本月3日起的一星期內，新加坡新增新冠確診個案超過56,000宗，較對上一個星期的數字增加七成半。同期平均每日住院人數由225人增至350人，入住深切治療部的患者由4人增至9人，大多數病例主要涉及新冠病毒JN.1變種株。

本港衞生防護中心接受查詢表示，截至12月6日，中心發現的新冠本地感染個案中，XBB及其後代譜系仍然是最常見的變種病毒株，佔所有分析結果樣本約90%。這些XBB亞系包括XBB.1.9.1、XBB.1.9.2、XBB.1.5 及 XBB.2.3。孔繁毅解釋，JN.1是BA.2.86的變種株，整體病理機制保持不變，與其他XBB變種株相似。

中心亦於10月25日至11月27日期間，對68個新冠病毒嚴重及死亡報告個案的樣本進行基因分析，結果顯示XBB及其後代譜系同樣仍然是最常見的變種病毒株，佔所有分析結果樣本100%，包括XBB及XBB.1.9.2。

內地錄7宗JN.1個案 內地方面，國家疾控局指內地已監測到7宗JN.1感染個案，現時在中國流行水平極低，惟及後受國際流行株及輸入病例影響，不排除成為國內優勢流行病毒株的可能。美國疾控中心早前則指，截至本月8日，JN.1個案佔美國新冠病例的15%至29%，惟沒有證據顯示較其他流行的變種株帶來更大的公共衞生風險。