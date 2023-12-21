慶節花費 近半受訪者不足千元

【本報訊】政府今年全面解除口罩令等防疫措施後，港人終迎來真正可展露歡顏的聖誕節。不過，在這個傳統消費旺季，不少港人寧願外遊亦不願留港消費惠及本港經濟。香港研究協會於12月4至14日展開全港隨機抽樣電話訪問，結果發現逾兩成市民選擇外遊，創16年新高；近半受訪者表示不會花多過千元慶祝聖誕。

留港過節市民 較去年少23% 是次調查成功訪問了1,060名18歲或以上市民，以了解及追蹤市民對聖誕消費的意見。結果顯示，有21%受訪者預料會「出外旅遊」，比去年升17%，外遊比例亦創自2008年調查以來新高；表示「留港度過」的佔56%，較去年減少達23%，而表示「未決定」及「無意見」的則分別佔15%（+5%）及8%（+1%），反映市民今年聖誕外遊意欲高漲，預料本地消費外流現象今年尤其明顯。

至於市民消費意欲方面，有36%受訪者表示今年消費與去年「差不多」（+9%），表示「減少」的佔31%（-11%），表示「增加」的佔21%（-1%），顯示市民聖誕消費意欲有止跌回穩的迹象。受訪者今年在慶祝聖誕的花費方面，46%人預計不多於1,000元（-8%），花費1,000至2,999元的共佔26%（+6%），花3,000元或以上的共佔11%（-2%），而表示「未決定」及「無意見」的合共佔18%（+6%），數據顯示市民的聖誕消費預算有輕微上調。

香港研究協會負責人指，調查發現本港市民聖誕消費意欲止跌回穩，消費預算亦輕微上調，惟本地消費出現外流問題，加上近六成市民指現時經濟環境較去年同期差，顯示市民對經濟發展的評估未許樂觀，促請政府密切留意環球經濟發展趨勢，積極推出有效政策以提升本港競爭力。