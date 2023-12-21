聖誕外遊高峰 台北上海曼谷 頻繁航班三甲

日均逾16萬人次 客運量疫後新高 聖誕及新年長假期前夕，香港國際機場已經變得人山人海，港人群出外遊！機場管理局預計機場高峰期將每日處理過千航班，當中約760班為客機，每日客運量有機會超過16萬人次，將創疫後新高，當中以台北、上海及曼谷3個航點最頻繁，又預計最快明年底完全恢復至新冠疫情前水平。局方指已應用科技應付持續上升的客運量。

本報記者昨晨到機場視察，發現離境大堂人流如鯽，眾多一家大小拖着一兩個行李篋到櫃台辦理登機手續，部分航空公司的櫃位外有約40組旅客等候，拉起長長人龍，人員忙個不停。而在離境閘口外，職員安排旅客排隊等待檢查登機證，現場持續「打蛇餅」。

機管局機場運行執行總監姚兆聰表示，機場目前平均每日處理逾960班客機及貨機航班，每日平均處理約15萬人次旅客，已恢復至疫情前水平的80%。而現時客運航班最頻繁的首3航點，依次為台北、上海及曼谷，每日平均航班數量各有約70、54及50班，變相即不足一小時就有一班往來台北的航班起飛或抵港，往東京每日約44班。姚續指，現時運力的樽頸位，分別在於航機、機師及空中服務員的數量。其中在航空業輸入外勞計劃首輪已批出逾2,800個配額，有逾1,400人已通過面試，正申請工作簽證，預計未來數月陸續到港。

為應對客運量回升及人力資源不足，機場自2019年使用無人駕駛拖車運送客運行李，每架每次最多可拖6卡行李車、共240件行李，現有41架無人拖車投入服務，至今已行駛32.6萬公里，相當於環繞地球8次。無人拖車的應用亦擴展至今年10月重開的T1中場客運廊，目前已處理約8,000萬班航班行李。姚表示，一號客運大樓行李處理區距離T1中場客運廊3.5公里，無人拖車行駛時間約17分鐘，因停機坪有每小時20公里的速度限制，即使由司機駕駛亦要約17分鐘。

無人駕駛拖車 節省逾百人手 姚續指，雖然行駛速度上沒有分別，但無人拖車可24小時運作，每架拖車可節省3個司機人手，合共節省超過100個人手。安全方面，他表示，無人拖車由一般拖車改裝，車頂及車身分別裝有GPS、鏡頭及雷達，確保行車安全，投入應用前亦進行大量測試，故過去3年錄得「零意外」，僅有的2至3次意外，亦是其他車撞向無人車。他又指，除去定期保養維修，現時每日使用35至36架無人拖車，服務超過100班航班。連同無人拖車在內，機場現有500部拖車，他期望，在機場三跑開通後，將無人駕駛拖車增加至100部。