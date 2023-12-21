次輪沙頭角開放遊覽 元旦日已滿額

【本報訊】第二期沙頭角開放計劃將於明年1月1日展開，首階段容許每日最多1,000人經網上申請禁區許可證後，進入除中英街以外的整個沙頭角遊覽。當局將中英街檢查站前的中英街公園重新修葺，設有瞭望台讓遊客「遠眺」未能進入的中英街，遊客亦可購買許願卡寫下心願後掛在瞭望台的欄杆上。另外，公園設有一比一大小的蒸汽火車頭複製品，以及模仿香港舊式火車站的擺設，還原逾百年前連接沙頭角與尖沙咀的火車站。

此外，第二期沙頭角開放計劃亦有多個新景點，包括全港最大廣州式騎樓群新樓街、描繪沙頭角傳統文化活動的順平「壁畫街」等。而為配合開放計劃，沙頭角郵局會於1月1日元旦當天特別開放，發售6款由沙頭角攝影比賽得獎作品的明信片，並有兩款沙頭角獨特的紀念印，其中一款只會在1月提供。區內亦設有紀念品店及紀念品自動售賣機，售賣T-shirt、環保袋等紀念品。

保安原因 未開放中英街 當局表示，第一期開放至今有852團進入沙頭角，旅客人數逾3.3萬人，觀察到對區內未有太大影響，居民亦普遍接受，故推出第二期開放計劃。至於中英街則因保安原因現階段未有開放，將視乎第二階段落實情況再作安排。

按申請沙頭角禁區紙的網頁上顯示，1月1日、1月6日及1月7日前往沙頭角的個人旅遊禁區許可證申請配額已滿。沙頭角鄉事委員會主席李冠洪認為第二期開放對沙頭角發展有好處，他指第一期開放時遊客只可以到碼頭範圍參觀，相信第二期開放可刺激區內經濟。區內食肆負責人蘇先生亦指，第一期開放時區內商戶受惠較少，希望第二期開放生意約可提升一至兩成。