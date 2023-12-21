網上情緣誘投資 女子失82萬

【本報訊】聖誕、新年來臨，騙徒吼準部分人脫單心切及網購聖誕禮物行騙。執法部門透露，一名女子早前透過交友App結識了一網友，聊得情投意合後，被對方游說到虛假投資平台KBFG開戶投資，她分別16次轉帳金額至多個本地銀行戶口「投資」，待欲提現遭拒才發現被騙，損失超過82萬元。

部門強調，Carousell用戶狀態即使顯示「已驗證」，只代表網頁管理方已驗證用戶的電郵地址、電話號碼或已連結Facebook帳戶，並不表示該用戶屬安全。市民在網上交易過數前應小心查核相關公司，看看賣家的用戶評價，及用防騙軟件求證，核實用戶名稱、銀行戶口號碼同轉數快識別代號等，網購最好選擇當面交收才付款對方。