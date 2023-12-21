平安夜聖誕節 港九分階段封路

【本報訊】西九、尖沙咀及中環蘭桂坊一帶預料在平安夜（24日）會有人流聚集慶祝，其中尖沙咀在去年平安夜有26.4萬人慶祝聖誕，預計今年的人數與去年相若。當局將於平安夜及聖誕節（25日）在港島及九龍實施人流安全管理措施及特別交通安排，方便市民歡度佳節。

其中，尖沙咀文化中心至尖東將在當日傍晚6時實施首階段封路，包括博物館道、廣東道、九龍公園徑南行線、彌敦道、漆咸道南、梳士巴利道、紅磡繞道一帶路段會封閉。相關商場等停車場亦會關閉，不准進出。

第二階段封路則在傍晚6時半實施，天星碼頭一帶路段將封閉，包括九龍公園徑北行線。封路期間，尖東麼地道、中港城以及天星碼頭巴士總站會關閉，途經上址的巴士線會改道，而臨時巴士總站會設於九龍站、匯民道及加連威老道。

包括蘭桂坊一帶 而蘭桂坊一帶亦會在平安夜當日下午2時起分階段封路，包括蘭桂坊、一段德己立街和威靈頓街等，執法部門將視乎人流，擴大封路範圍至擺花街、一段皇后大道中、史丹利街和閣麟街，期間會視乎情況實施人流管制，包括人流分流、潮水式或單向式人流管理等。部門又提醒市民盡量使用公共交通工具，並時刻保持忍讓。