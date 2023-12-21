花逾句鐘領餐飲券 上網排餐懵

【本報訊】力谷夜經濟活動持續，香港旅遊發展局昨日在網上派發首批10萬份「香港夜饗樂」本地市民餐飲消費券。然而，領取餐飲券一開派即現「人龍」，本報記者昨日上午約10時42分，用電腦開啟相關網頁，直接跳轉輪候畫面，系統顯示需等候「多於一個小時」，以手機開啟同樣需要等待逾句鐘。

輪候頁面顯示，當輪候成功後，市民將有15分鐘瀏覽及領取優惠。網頁亦提醒市民請勿關閉或刷新頁面，以免重新輪候。今批「香港夜饗樂」本地市民版餐飲消費券共有超過10萬份，名額有限，先到先得。每個帳戶同一時間最多可儲存一張餐飲消費券，兌換後可以再領取，意味每人可領取多過一張餐飲消費券。

排3小時註冊 頁面彈出又再等

記者由昨日早上10時多一直等候，直至中午1時20分網頁終於「快到你了」，然而記者再按進去登記及註冊時，網頁一度顯示「無法處理你的請求，請稍後再試」，其後再試時就需要重新輪候，網頁又再顯示超過一小時，之後成功登入，卻只餘下一間食肆的優惠券，最終獲取一張優惠券。據知，香港夜饗樂高峰期有20萬人排隊，幾萬人可以同時取券，平均一小時可以完成操作， 暫時運作暢順，而截至昨午，許多商店的消費券已經派發完畢。