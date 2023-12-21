12‧28試行 短訊發送人登記制 「#」號開首助識別

出招遏詐騙 首階段涵23電訊商 俗稱「太空卡」的電話儲值卡實名制自今年3月實施至今電話騙案卻愈發嚴重，更蔓延至通訊軟件等。通訊事務管理局辦公室昨宣布，將於下周四（28日）起推出「短訊發送人登記制」，並率先於電訊業實施，首階段涵蓋中國移動香港、香港寬頻、數碼通等23間電訊服務供應商，並設4個月過渡期，協助市民識別短訊發送人的身份，提防短訊詐騙。當局又計劃明年第一季，在銀行業推出登記制。

根據登記制，「已獲認證的發送人」會使用以「#」號開頭的「已登記的短訊發送人名稱」，向本地流動服務用戶發送短訊，例如中國移動香港的「#CMHK」、「#CMHKebill」；香港移動的「#csl」、「#1010」；數碼通的「#SmarTone」等。相關服務由流動服務供應商免費提供，市民毋須事先申請、安裝流動應用程式或在手機上做任何設定。市民可透過通訊辦網站，查閱首批參與登記制度的電訊服務供應商名單。

含「#」未登記名稱會被攔截 通訊辦助理總監（規管）湛兆仁指，首階段將設4個月過渡期，期間電訊服務供應商亦有機會以不含「#」號開頭的名稱發送短訊。他續指，所有獲認證的發送人，須向通訊辦登記，任何未登記的發送人，若其名稱含有「#」號，無論開頭、中間或結尾位置，其所發出的短訊均會被攔截，杜絕出現假冒情況。至於由WhatsApp、WeChat等流動應用程式發出的訊息，湛兆仁稱，因相關程式並非由電訊營辦商營運，故當局無法對此進行規管。

現時電訊公司會向其服務使用者發出如續約、購買額外數據等短訊，這類短訊通常需要輸入數字等回覆。湛兆仁表示，因技術限制，這類需要回覆的短訊，無法在發送名稱上加入「#」號。換而言之，即使在4個月過渡期後，市民仍有機會繼續收到發送名稱沒有「#」、但來自電訊商的短訊。他強調，詐騙短訊通常載有超連結，透過點擊連結後填寫的個人資料、銀行或信用卡號碼等騙取金錢，而回覆類的短訊，則較少機會構成金錢損失。問到登記制實施後，預期可減少多少短訊詐騙，他表示，登記制主要協助市民識別短訊發送人，較難預計相關成效。

銀行業料最快明年首季推出 根據通訊辦早前公布的消息，當局原定在今年底前於銀行業率先試行登記制，惟現時則改以電訊業先行。湛兆仁稱，當局一直與銀行業、金融公會等溝通，但業界仍有不少準備工作，料最快明年第一季才能在銀行業推出。他又指，通訊辦會審視登記制的實施情況，與其他界別商討登記制的意向及制訂具體時間表。