男友的士內中3刀亡 婚外情雙程婦涉謀殺

【本報訊】與持雙程證人妻發展情侶關係的中年男子，昨日凌晨在元朗與人妻消遣後，登上的士時與對方疑因感情爭執，糾纏間胸口遭連插3刀，人妻與同行女友人隨即逃去，中年漢送院傷重不治。人員追查後於同日在天水圍區，分別以涉嫌「謀殺」及「協助罪犯」，拘捕人妻、其丈夫及同行女友人，同時檢獲涉案兇刀。

丈夫同行女友人亦被捕 慘死刀下男子姓莫（48歲），居於元朗欖口村一間村屋。兩名被捕女子姓劉（36歲）及姓林（37歲）。劉婦持雙程證來港，報稱家庭主婦，29歲男疑犯是其丈夫；林女報稱無業，與劉婦為朋友關係，至於莫男與劉婦屬情侶關係。消息指，昨日為劉婦生日，前晚莫與林女陪她在元朗一間酒吧消遣。

昨日凌晨4時許，3人消遣後在媽廟路17號水邊圍邨對開的士站登乘一輛的士，期間莫男疑與劉婦因感情爭執，其後兩女落車改乘後方另一輛的士離去。此時，的士司機赫見莫男胸口淌血昏迷，慌忙報案求助。救護員趕至發現莫男已無呼吸，左右胸口各留有兩吋長刀傷，隨即把他急送博愛醫院搶救，惜至清晨5時47分傷重不治。涉事的士車廂及車旁遺大攤血漬，車內遺下一條鑰匙。

執法人員圍封現場，經翻查車內錄影片段後鎖定目標，於昨晨7時掩至天水圍天晴邨，以涉嫌「謀殺」拘捕劉婦，並在其住所附近檢獲涉案的兇刀。約一小時後，人員再以涉嫌「協助罪犯」拘捕林女。至昨晚約7時，林男涉嫌「協助罪犯」被捕。據悉，報案之的士司機聽到莫與劉婦疑因感情問題爭執，並聽到他叫了「一刀、兩刀、三刀」後，兩女隨即落車離去。

昨日上午11時許，曾接載劉婦、林女之姓謝的士司機，得悉事件後返回現場助查，並透露當時兩女登上排在的士站頭位之的士，莫則在車旁與兩人傾談，其後他亦登上的士。詎料，3人其後在車內推撞，兩女隨即開啟右邊車門落車，並登上謝之的士前往天水圍天晴邨。謝又指，兩女俱操普通話，當時神情鎮定，不似發生兇案。