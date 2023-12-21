憶事件猶有餘悸 街坊眾說紛紜
【本報訊】因欠債弄至家散人亡的東頭邨倫常慘案，火警經過及情節均眾說紛紜。居於起火單位樓下的高小姐，在憶述事件時仍猶有餘悸，她表示當時自己正在梳洗，突然聽到樓上單位傳來嘈吵聲，由於隔了一層地板，故此未能清晰聽聞爭吵內容。其後，她又聽到「嘭」一聲巨響，當時她以為有人從高處墮下，在探頭出窗外循聲查看時，始知上址單位發生火警。她形容當時「好大火，聞到好大陣煙味，感到好驚」，因此她慌忙離家逃生。
大廈屢傳男女爭執聲
此外，有居於9樓的住戶譚先生稱，事發時他正在睡覺，在聽到爆玻璃聲響後，他心感不妙下匆忙離開寓所。他走到走廊時已見樓層「濃煙滾滾」，遂急急腳走到地下暫避。譚坦言當時受驚，「唔夠一分鐘就走」，落樓後目睹涉事單位噴出火舌且冒出濃煙。他又透露，樓下不時傳出男女爭執聲，但未能確定聲音是否源自案發單位。
另外，有住戶郭先生投訴事發時沒有聽到消防鐘鳴響，他表示過往發生火警時升降機均會鎖上，但昨日他打開閉路電視畫面，目睹有街坊仍然可以使用升降機，為此他感到十分憂心。對於有住戶指懷疑有人墮樓，執法人員經過仔細搜索後未有發現，消防亦澄清事件中無人墮樓，事發時大廈火警鐘俱正常運作。
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