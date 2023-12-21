憶事件猶有餘悸 街坊眾說紛紜

【本報訊】因欠債弄至家散人亡的東頭邨倫常慘案，火警經過及情節均眾說紛紜。居於起火單位樓下的高小姐，在憶述事件時仍猶有餘悸，她表示當時自己正在梳洗，突然聽到樓上單位傳來嘈吵聲，由於隔了一層地板，故此未能清晰聽聞爭吵內容。其後，她又聽到「嘭」一聲巨響，當時她以為有人從高處墮下，在探頭出窗外循聲查看時，始知上址單位發生火警。她形容當時「好大火，聞到好大陣煙味，感到好驚」，因此她慌忙離家逃生。