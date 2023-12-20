谷消費花盡心思 市況淡未必如願

一年將盡，聖誕新年又至，是傳統消費旺季。每逢周末假日，本港旅遊區皆人頭湧湧，看似丁財兩旺，但零售餐飲業界都是有苦自己知。除了內地旅客鮮少大手筆消費，本地消費者亦變得精打細算，同時一窩蜂北上玩樂。本港經濟欲振乏力，面對此情此景，旅發局推出「香港夜饗樂」餐飲消費券救市，冀刺激消費，盡地一煲。

旅發局今早開始，在網上送出首批10萬份100元「香港夜饗樂」餐飲消費券，港人可憑餐飲券在夜間時分到全港近130個商戶、涉及630間食肆及酒吧，堂食滿100元或以上，即減100元，包括米芝蓮食府、日式料理及居酒屋等。「食100減100」十分吸引，加上港人向來愛貪小便宜，「執輸行頭慘過敗家」，不難預計必會吸引港人「瘋搶」。

然而，一時的刺激消費措施，亦頂多只能收一時之效。本港經濟持續低迷，這是所有人的切膚感受。港府早前調低全年經濟增長預測至3.2%，比年初預測最多5.5%大減。一葉落知天下秋，本港市道復甦緩慢，暮氣沉沉，有目共睹。最明顯是樓股齊插，愈跌愈有，直接影響市民和商家的財富。前者必然減少消費，後者亦只會縮減投資，結果是愈做愈縮，市道陷入惡性循環。一損俱損，連帶港府稅收及賣地收入也一併大減，財赤只能永續。

一念地獄，一念天堂。另一邊廂，一河之隔的深圳卻有另一番光景。當地統計，10月過境深圳的港人多達355萬人次，消費額達到36億元人民幣，若按人次計算，人均消費約673元人民幣。每逢周末，北上儼然港人指定動作，以其即日來回、一天即有六百多元消費額觀之，絕非小數目。深圳商界亦不斷出招搶客，例如有商場推出「即買即退稅」變相九一折優惠吸客，也有景點及商場直接向持回鄉證港人扣減費用，勢要對準港客出招。

本港入境處預計，聖誕節及元旦假期期間，約有903萬人次經各海、陸、空管制站進出香港。當中約83.5%旅客、即約754萬人次，會經各陸路邊境管制站進出香港。該處估計，港人北上最繁忙的日子是12月23日，出境人次料約54.9萬，而入境高峰期為12月26日，入境人次料約62.6萬。儘管仍以內地旅客訪港為多，但港人北上數字已逐漸「拍得住」內地旅客南下，可見一斑。

今次旅發局出招吸客，跟深圳頻頻搶客有一定關係。但由於餐飲優惠多以中高檔食肆為主，「食100減100」之後，可以預期埋單亦不便宜。反觀深圳價廉物美，吃喝玩樂選擇多，也比香港平，旅發局的招數未必對喜愛北上的港人奏效。姑勿論如何，做總比不做好，但若以為這就足以打救疲不能興的市道，則只是一廂情願。這顯然只是權宜之計，難收持久效果。說到底，港府必須提出有力板斧振興經濟，為香港開拓「水源」，更不能任由樓股繼續插水。