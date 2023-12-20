笑看天下：美英虛怯 生人唔生膽

美國和英國真係「生人唔生膽」，對中國處處防備，已經到了杯弓蛇影嘅地步。美國最新嘅笑話係美國佛州聯邦參議員史葛致函給商務部長雷蒙多，指控中國大蒜生產方式不衞生，要求政府調查從中國進口大蒜對國家安全嘅影響，同文已有詳論，不贅。另一個「日已落國」英國亦人心非常虛怯，英國國家電力供應公司據報出於安全考慮，已開始移除由中國國營企業國電南瑞科技所提供嘅組件。

事實上，大國交往，沒有誠信，一味船頭驚鬼船尾驚賊，根本冇可能共同努力創造有利環境。呢，美國一向口是心非。剛於11月中旬喺三藩市舉行嘅「習拜會」，兩國元首會談咗約兩個半小時，雙方最終同意保持對話，恢復軍事溝通，好讓美中早前冰封嘅關係稍微緩和下來。國家主席習近平演說時把話說得清楚，佢強調地球足夠大，足以讓中美兩國取得成功，而一國的成功對另一國而言是機會；倘若雙方對抗，最終僅會帶來難以承受的後果，相信雙方有能力克服。

惟美國總統拜登就是「聽過就算」，或許佢老人家真係記憶力麻麻，甚且仍堅持美國優先，無意克服分歧，又一味迷惑於「中國威脅論」。最近美國擬恢復戰機長駐沖繩基地。日媒18日引述美軍印太司令部空軍司令等報道，美國計劃恢復在該基地永久部署戰機，還計劃將能與一般戰機協同作戰嘅無人戰機派赴當地，並致力增加喺菲律賓、巴布亞新幾內亞和澳洲可用嘅前哨基地，旨在從沖繩和鄰近中國嘅其他地點分配戰機，回應中方威脅增加云云。阿哥，美韓日前商討聯合核戰略後，北韓10小時內兩度發射彈道導彈示威，北韓都當美國冇到，唔通中國驚你老美部署戰機長駐沖繩基地？