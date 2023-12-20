返港男女 由北歐帶毒入境 為6萬報酬毀前程

藏罐頭寄艙 檢液態可卡因K仔共值3600萬 香港海關本周日（17日）於香港國際機場搗破販毒案，在兩名從意大利經北歐返港的男女寄艙行李中，起出共47公斤懷疑液態可卡因及氯胺酮（K仔），市值約3,600萬元。二人被捕兼被控以「販運危險藥物」罪，案件今日將到西九龍裁判法院提訊。海關指這是近3年來首次截獲有本地人收取酬勞，採取迂迴路線經北歐將毒品偷運入境，呼籲市民勿受不法分子誘騙搵快錢而販毒。

香港海關本周日在赤鱲角香港國際機場，截查兩名由意大利米蘭經北歐芬蘭赫爾辛基返港的本地男女，二人的寄艙行李經X光影像顯示有可疑。關員於是進行詳細檢查，發現行李內一批罐頭食物及食品包裝盒有重新包裝的痕迹，加上包裝上並非意大利文，與兩人出發的地點不符。

意大利出發 路線迂迴圖避查 關員經詳細檢驗後，在該批共22個罐頭、17個食物盒及兩個禮物盒內，搜出22公斤懷疑液態可卡因及25公斤懷疑氯胺酮，估計市值約3,600萬元。海關隨即拘捕該兩名分別21及20歲男女，男子報稱為財務公司職員，女子則任職文員，相信兩人各收取6萬元報酬，協助販毒集團將毒品運抵本港。二人已被控「販運危險藥物」罪，案件將於今日在西九龍裁判法院提堂。

海關指，今次是近3年以來首次有本地人途經北歐將毒品帶入本港，販毒集團利用迂迴路線，從而減低被調查風險。另外，販毒集團利用不同包裝，包括罐頭食品，配以精良的手法收藏毒品，企圖將毒品偷運入境。海關又稱，面對販毒集團不同的收藏方式及手法，會一如既往透過風險管理，使用先進的科技防止毒品流入本港。海關提醒市民，聖誕臨近，呼籲大眾切勿受不法分子引誘，因「搵快錢」而參與犯罪活動。

隨着香港與內地和國際恢復便捷往還，訪港旅客人數亦逐步增加，海關會繼續根據風險管理的原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，確保有效打擊跨境販毒活動。根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。市民可致電海關24小時熱線、或透過舉報罪案專用電郵帳戶或網上表格舉報懷疑販毒活動。