大灣區航空西九站設客服中心

【本報訊】大灣區航空宣布首間客戶服務中心現已投入服務，並提供大灣區航空及東海航空機票預訂、處理查詢等服務。為慶祝客戶服務中心投入服務，大灣區航空亦聯乘東海航空，昨日起至周六（23日）推出「買一送一」限時優惠，購買一張大灣區航空機票，即可換領一張東海航空機票。

夥東海航空推買一送一機票 大灣區航空表示，客戶服務中心位於高鐵香港西九龍站B2層近抵港大堂A出口，一周7天開朝9晚6，為香港及內地顧客提供多項服務，包括大灣區航空及東海航空機票預訂、票務服務、紀念品銷售，以及處理查詢。

而大灣區航空亦與東海航空現可透過互售機票，進一步便利客戶經深圳/珠海及香港，往來東海航空國內航點城市與其他國際城市。大灣區航空亦與香港機場管理局合作，令大灣區航空的乘客可在同樣設於香港西九龍站抵港大堂的機管局櫃台，預辦登機手續及託運行李，直接送達香港國際機場。

大灣區航空市場及銷售總經理陳詩珮表示，香港西九龍站是連接香港與內地高鐵網絡的高鐵總站，於此優越及便捷的地點開設客戶服務中心，進一步凸顯香港作為國際航空樞紐的策略地位。

另外，為慶祝客戶服務中心投入服務，大灣區航空現聯乘東海航空推出買一送一限時優惠。由昨日起至本周六（23日），凡購買一張大灣區航空由香港出發的單程或來回「自在飛」（Flex Go）機票，即可換領一張東海航空由深圳或珠海出發前往任何一個指定航點的單程或來回機票。