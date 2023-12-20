撞車口角變動武 2司機被捕

【本報訊】有網民上載一條交通意外「車Cam」影片，顯示於上周六下午約2時半，兩輛私家車在荃灣大涌道首尾相撞，兩車司機落車談判期間觸發爭執。期間，後車戴Cap帽男司機稱自己已認錯，不滿前車司機繼續責罵，前車灰衣男司機則惡言回應，稱「鬧你又點×樣啊！」Cap帽男隨即提高聲線，指斥「鬧完有咩好啊！鬧完又點啊，又唔係郁手打架，咁點啊！」

此番言論疑點燃灰衣男怒火，他先以右手肘撞開Cap帽男，再出手掌摑其面部，繼而起右腳飛踢。兩人此時離開「車Cam」拍攝的範圍，前車一名女子見狀慌忙落車勸交，此時片中亦傳來男子以粗言穢語辱罵對方及孩童尖叫哭喊聲，最終有人要求報案，影片於此結束。

疑不察前車未起步照踩油 執法部門指當日下午2時27分接獲報案，指荃灣大涌道發生交通意外，兩車男司機其後涉嫌「在公眾地方打鬥」被捕。其中前車64歲男司機報稱肚痛、後車49歲男司機則頸面受傷，兩人均需送院治理。據悉，有人等燈期間見鄰線車輛開車，懷疑未有留意前車仍未起步，踩油撞向前車導致意外。