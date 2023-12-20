2年18宗身後事投訴 申訴署查政府服務

疫後殯葬服務增需求 配套支援未夠 新冠病毒肆虐香港期間，不少人染疫離世，令公眾殮房及公營醫院殮房的運作面臨超負荷壓力，火葬服務的需求亦一度十分迫切，令承受喪親之痛的市民在辦理離世者身後事時增添煩惱。申訴專員公署在過去兩年收到18宗涉及政府提供與辦理身後事相關的公共服務投訴，專員趙慧賢昨日宣布展開主動調查相關情況，以及相關資訊的發布等方面是否足夠及有效，並在有需要時提出改善建議。申訴專員歡迎市民以書面提出意見，於明年1月19日或之前，把意見送達申訴專員公署。

趙慧賢指本港人口持續高齡化，市民為離世親友辦理身後事的公共服務之需求，將會上升，而且會有愈來愈多市民希望主動為自己及親屬，籌劃日後離世的殯葬安排。

明年1‧19前收集書面意見 而經歷疫情後，提供與市民身後事相關之公共服務之政府部門及公營機構，就如何應對突然急增的服務需求，吸取了一定經驗，若各部門／機構能夠統整有關經驗，進一步完善服務和資訊發放，將可為離世者家屬提供更適切和及時的服務及支援。因此決定展開調查，審研政府提供有關辦理身後事的公共服務之情況，以及相關資訊的發布等方面是否足夠及有效，並在有需要時提出改善建議。

該署又指，市民對與辦理身後事相關的公共服務之需求，將會持續上升，市民對該等服務的安排及相關資訊的發布亦愈見關注。有鑑於此，申訴專員決定展開主動調查，審研政府提供與辦理身後事有關的公共服務及相關資訊發布的工作是否得宜。現階段的調查對象包括衞生署、食物環境衞生署、醫院管理局和入境事務處，按調查所得，或會調整調查範圍。

申訴專員公署發言人回覆本報查詢時指，由去年1月至今年10月，署方共收到18宗投訴涉及政府提供與辦理身後事相關的公共服務，遂就相關議題展開主動調查。