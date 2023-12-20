澳門消息：貨藏胯下步姿惹疑 擒6走私客

【本報綜合報道】再有香港居民涉嫌走私貨物出境澳門被截，而走私的手法更是層出不窮。澳門執法人員昨表示，上周二至六（12日至16日）有6人分別經關閘口岸及青茂口岸進行走私活動，被當場截停並檢獲共86部舊手提電話、12件舊智能手錶、480件電腦記憶體（RAM），以及50件美妝產品。涉案人士包括澳門、香港及內地居民，年齡為33至68歲，各人已被澳門當局起訴。

截舊手機電子零件美妝產品 案情指，一名形迹可疑的女子於上周二上午，混入人群經關閘口岸出境，期間遭截查並搜出藏於胯下的10部舊手提電話及12件舊智能手錶。同日晚上，另一名女子在青茂口岸出境時，因肢體僵硬被截查，在場職員從其腰間檢獲綁藏的480件RAM。至翌日下午，青茂口岸再有一名通關男子，因行走不自然遭截停，經檢查後搜獲綁藏於腰間的50部舊手提電話。

在上周六中午，關閘口岸一名過關女子的步姿異常，被截查後從其小腿及褲袋檢獲12部舊手提電話。同日下午，另一名通關男子因肢體僵硬，經檢查後發現綁藏於大腿及小腿的14部舊手提電話。當日傍晚再有一名女子故意混入離境人群，惟因肢體動作僵硬被截停，並搜出藏於胸前及腰間的50件美妝產品。