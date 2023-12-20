天上野「鐵火爐」未達標遭禁售

【本報訊】天上野一款名為「鐵火爐」的電磁爐，其能源效益及功能特性表現未能通過機電署能源表現監察測試，即日遭禁售。

機電工程署表示，被禁止在港供應的電磁爐品牌為天上野，型號是「1227」，參考編號則為「I210030」，由天上野有限公司進口。

機電署續指，該署負責按《能源效益（產品標籤）條例》實行強制性能源效益標籤計劃，並定時挑選表列型號的產品進行能源表現監察測試，以查核有關產品是否符合向機電署遞交的能源效益及功能特性表現。

被除冊 官網顯示無庫存 由於天上野「鐵火爐」的測試結果未達相關的能源效益及／或功能特性表現，署方決定根據《條例》將其從表列型號紀錄冊中剔除，即日起不得在本港供應。署方已向相關進口商發出通知，進口商亦會於報章刊登通告，通知市民有關產品會停止在本港供應。

天上野官方網站介紹，型號1227電磁爐名為「鐵火爐」，火爐最高火力達1,900瓦，獲二級能源標籤，設炒菜、煎炸、火鍋等5大烹調程式。記者昨午瀏覽官網時，發現該產品仍列在官網，但已顯示為「無庫存」。