專利盒稅務優惠 議員關注經濟效益

【本報訊】政府於施政報告提出在2024年成立香港微電子研發院，並推出專利盒稅務優惠，目標是於2024年上半年向立法會提交相關的修訂條例草案。立法會工商及創新科技事務委員會昨日討論相關事宜，有議員詢問專利盒優惠實施後能有多少經濟效益，以及關注初創公司難以進行專利售賣；亦有議員關注香港有否足夠科研人才。

連續兩年逾萬宗申專利 「專利盒」機制下「具資格知識產權資產」的定義為專利、受版權保護的軟件以及植物品種權利，議員吳傑莊詢問專利盒優惠實施後能有多少經濟效益，以及政府有否海外宣傳的措施。商經局副局長陳百里表示，知識產權對整體經濟貢獻帶來的得益愈來愈明顯，購買知識產權的開支可申扣稅，2021至2022年度相關金額達到10億元，比上年度上升60%，專利申請連續兩年超過一萬宗，知識產權服務輸出和輸入在2021年分別為55億和158億。整體而言，香港IP密集型企業對香港整體經濟效益，2019至2021年度佔32.7%的GDP，而就業人數佔29.1%。針對宣傳，陳指投資推廣署等會「做足宣傳」。

至於成立微電子研發院方面，政府預計採購中試線設備的費用約24.8億元及首5年的營運開支約3.6億元。議員黃俊碩詢問過去缺乏中試線的原因，以及有否足夠科研人員，創新及科技局局長孫東表示過往主要以上游基礎科研為目標，而現時則以產業發展為導向，稱未來中試線或會愈來愈多；創新科技署署長李國彬表示，香港院校相關學系非常出色，目前成立平台以後，有信心可吸引足夠科研人才回港發展。