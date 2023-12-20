黑暴歌仍傳播危害國安 官認同禁令有預防作用

【本報訊】與反修例事件有關的歌曲《願榮光歸香港》，近年於各個不同平台傳播，律政司司長於今年6月入稟高院申請禁制令，禁止公眾人士具煽動意圖下，在任何平台傳播該歌曲，危害國家安全，但被原訟庭駁回禁制令的申請。律政司其後提出上訴，案件昨於上訴庭3名法官席前處理。由於開庭一整天，上訴一方仍需進一步闡述禁制令的效用，故上訴庭把案押後至明年2月24日再處理。首席法官潘兆初於律政司代表陳詞期間亦指，認同刑事法律重在事後懲治，禁制令則為預防性質，功能與刑事法不同且有其作用。

上訴方：被誤當國歌逾800次 上訴人是律政司司長，資深大律師陳樂信則擔任「法庭之友」協助法庭。上訴一方的代表陳詞時，引述人大會議的紀錄指港府需依據有關法體規定有效防範、制止和懲治危害國家安全的行為，故防範及懲治同樣重要。代表又引述一篇《願榮光》歌曲創作人訪問指，歌曲可成為最強武器，集結人心提升士氣。代表指《港區國安法》雖非不可應付危害國安行為，但禁制令可有效防範國安受威脅，與其他刑事法作懲治的效用完全不同。

至於禁制令的具體內容，可以作出不同的調整，當中包括作為學術研究及新聞內容，則不受禁制令所限，代表認為頒發禁制令並不會構成寒蟬效應。代表續指，即使《港區國安法》實施後，《願榮光》仍廣泛流傳，並引述國安處證人的誓章指，該歌曲在網上被誤當國歌逾800次，而禁制令則可作為《港區國安法》的輔助，以切斷有意圖用作危害國安的人之傳播鏈。

陳樂信則表示，禁制令需顯示出有其作用，但質疑如何可以執行作預防犯罪。現時即使頒發禁制令，其他人仍然會不清晰如何使用該歌曲時而沒有違法。案件編號：CACV 274，CAMP 303/2023