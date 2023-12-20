設履職指引 政府冀新一屆區會跟規矩做

【本報訊】新一屆區議會明年1月1日上任，而470名區議員亦將舉行區議員宣誓就任儀式，由民政及青年事務局局長監誓；而在1月的第一個星期，各區區議會則會舉行首次會議，其後地區治理領導委員會也會舉行會議，聽取18區區議會主席匯報區議會會議的結果。

推培訓班助認識地區治理 當局前日公布履職監察指引，被問到區議員若做不到如此細緻的指引是否會立刻被革職，政府指出2019年區議會有很多不太理想的行為，導致區議會難以運作，失去區議會應有作用，因此要訂立規矩，希望所有區議會跟規矩做，又引述昨日也有區議員表示未有壓力，相信對於真正服務市民的區議員是「好正常嘅嘢」，如有區議員不盡責，也可以「有根有據」。

政府昨為候任區議員主講地區治理培訓班，講解地區治理的理念及架構、區議會功能和定位，以及區議員責任等，當局相信培訓班及相關準備會議，可讓區議員充分了解市民及政府對他們的期望，有信心他們上任後，能做好社會及政府之間的橋樑，協助地區治理領導委員會、地區治理專組作出頂層督導和協調，多支關愛隊也會協助不同措施。