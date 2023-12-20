《香港01》大股東 于品海破產案和解失敗 明年1‧8審

【本報訊】屢傳財困的《香港01》母公司南海控股之主席于品海，於今年10月被一間建設銀行相關公司入稟高院提出破產呈請，案件昨於高院聆案官何展鵬席前提訊。于的律師表示，曾與呈請一方商討和解協議，但至上周五商討失敗。聆案官最終將案件押後至明年1月8日，交由專門處理破產案的法官審理。

本案的呈請人是建銀國際海外有限公司，答辯人于品海。于昨日沒有到庭，只由律師代表出庭。聆案官於甫開審即詢問于是否亞洲電視的行政總裁，律師澄清于應是《香港01》母公司南海控股之主席。由於和解商討失敗，聆案官最終決定將案件交予處理破產案的高院法官審理。是次破產呈請涉及由于出任擔保人的一間英屬維爾京群島公司之貸款。建銀國際指它持有一間英屬維爾京群島公司Pippen Limited於2017年3月24日發行的債券。據債券條款，Pippen要在2021年3月24日，向建銀國際償還3.84億元。香港公司大地控股有限公司及于品海就於發行債券的同日，與建銀國際訂立擔保契據，就Pippen發行的債券出任擔保人。

被追逾4億未有償還 因Pippen在還款到期日違約，未有向建銀國際支付上述的3.84億元，之後亦只零星償還了約3,700萬元利息和部分本金。建銀國際終入稟高院向于及該兩間公司連本帶利追討約4.16億元。因于一直沒有還款，建銀國際最終入稟高院作出破產呈請，要求法庭頒令于破產。案件編號：HCB 6118/2023