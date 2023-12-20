控方：發布161則煽動內容 黎智英屬持續犯罪

檢控期限爭議 押周五頒判詞 壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，昨續移師西九龍法院（暫代高院）審理。控辯雙方續就發布煽動刊物罪檢控期限陳詞。控方表示，被告涉嫌發表至少161則煽動內容，屬持續犯罪。法官聽罷雙方陳詞後，決定今明兩日休庭兩天，押後至周五（22日）上午11時就此爭議頒判詞。

黎智英昨日的打扮與前日相若，開庭前不時向旁聽席點頭微笑，有旁聽人士高呼「撐住！頂住！」保安見狀喝止。代表他的資深大律師彭耀鴻強調，當局只可於犯罪後6個月內，「開始進行」煽動刊物罪的檢控。彭認為，若有人發表煽動內容，當局應盡快制止，並表明清楚甚麼是可以說或不可說的話，這才符合公眾利益，重申立法機關訂下條文時已經平衡各方利益。控方應該在半年內提出檢控，而非眼白白望着煽動內容發表，卻袖手旁觀。

指事發半年內提檢控說法荒謬 控方代表之後陳詞，表示控罪涉及的煽動內容有至少161則，橫跨時段為2019年4月1日至2021年6月24日。由於這個串謀計劃牽涉一連串犯罪行為，故屬持續犯罪，而非單一事件。當考慮半年的檢控期限時，應以2021年6月24日作為開端，而非2019年4月1日。據庭上早前透露，控方是在2021年12月中，通知法庭加控被告有關控罪。

控方續指，倘若如辯方所說，每件事件發生後半年就要檢控，那就難以反映整個串謀計劃的罪責，形容說法荒謬。就着條文中所指「開始進行」的意思，控方認為，當控方將相關資料或控罪告知法庭，檢控便開始；而非如辯方所言，要把被告就控罪帶上法庭的一刻。控方稱，辯方說法不切實際，因會有被告潛逃，何況控罪牽涉國家安全。聆訊在昨午12時許結束，法官表示需時考慮決定，押後至12月22日上午，以書面方式頒判詞。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，本案不設陪審團，由3名國安法指定法官李運騰、杜麗冰及李素蘭審理。

案件涉12名被告，包括「香港故事」成員李宇軒及法律助理陳梓華，該兩人已在2021年8月承認串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪待判刑，此兩人亦將出庭指證黎智英。另外，6名前蘋果高層，包括壹傳媒前行政總裁張劍虹、前蘋果副社長陳沛敏、總編輯羅偉光、執行總編輯林文宗、兩名主筆馮偉光（筆名盧峯）和楊清奇（筆名李平），則在去年11月承認串謀勾結外國勢力罪，將待黎智英案審結後進行求情及判刑，部分高層會出庭頂證黎智英。案件編號：HCCC 51/2022