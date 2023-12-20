涉美容針奪命被控21罪 名醫李宏邦明年6月再訊

【本報訊】2018年11月發生香港首宗打肉毒桿菌針奪命個案，52歲女銀行家張淑玲懷疑在接受肉毒桿菌針（Botox）注射兩小時後昏迷，送院後不治。疑涉事名醫李宏邦被控企圖誤導警員及違反《危險藥物規例》等共21項罪名，案件昨於九龍城法院再提堂。被告暫毋須答辯，由於被告就事件另面對誤殺罪，將於高院處理，裁判官應控辯雙方要求，將本案押後至明年6月18日再訊，被告續准以原有條件保釋候訊。

疑訛稱死者哮喘病求診 現年90歲被告李宏邦，被控兩項企圖誤導警員罪，12項「沒有備存有關危險藥物的登記冊」罪，及7項「沒有以附表一指明的格式備存有關危險藥物的登記冊」罪。控罪指被告於2018年11月11日在尖沙咀堪富利士道格蘭中心的「李宏邦美容整形集團」，指稱張淑玲於當日下午因哮喘病到訪被告的診所，企圖誤導高級警員劉樹生及警署警長方志強。

另外，被告被指身為獲授權管有及供應危險藥物的人，沒有根據該條例制訂的《危險藥物規例》備存登記冊，並沒以該規例的指明格式，記下他所獲得或由他供應的危險藥物。涉及的危險藥物當中含有安定、咪達唑侖、氟硝西泮、甲基苯丙胺及氯胺酮等成分。案件編號：KCCC 1283/2019