醫健：健康在您手：「情緒覺察」有助減壓抗抑鬱

日常生活中，我們經常承受來自各方面的壓力，如工作、學業、日常生活或社交等等。當面對壓力時，您是否注意到自己情緒的狀態？能否用一個詞語描述？如果能輕易回答以上兩個問題，那表明您對於「情緒覺察」方面相當的熟練。

「情緒覺察」是指能夠認知及形容自己和他人情緒的能力。根據公共醫學中心（PubMed Central）的研究，「情緒覺察」能力較低的人，比較容易出現心理健康問題，例如抑鬱症、酗酒及濫用藥物等。臨床上，「情緒覺察」的概念已經被應用於降低壓力、輔助治療抑鬱症和焦慮症，以及治療藥物成癮方面。

四個步驟提升能力 要提升「情緒覺察」能力，可以由日常練習做起。心理學家陳永儀教授指出，透過內觀（mindfulness），將注意力集中在自己的身體及感受，並參考以下四個步驟：

第一、接納情緒：留意身體反應發出的提示，感受自己的情緒，例如曾否出現類似的情緒反應。

第二、判斷性質︰判斷情緒帶來的感受是正面、中性還是負面。

第三、細分情緒：與自我對話中，以字詞嘗試描述當刻的感受，例如是快樂、興奮，抑或滿足。

第四、探究成因：情緒可以有很多變化，成因亦可以很複雜，嘗試由最近期發生的事開始，一步步探索不同的人或事物怎樣牽引自己的情緒。

無論生活多忙碌，都要留一刻給自己喘息。趁着假期好好覺察情緒，好好照顧內在需要，讓身心重拾最佳狀態。大家可留意坊間有關精神健康的活動，如免費參加「精靈寶庫」所舉辦療愈身心的活動，有興趣可致電或傳訊至5989 5062了解更多。

聖雅各福群會精靈寶庫（推廣精神健康流動宣傳車服務）活動經理潘杰山

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