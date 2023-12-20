失業率2.9％ 逾11萬人無工開

【本報訊】政府統計處昨日公布最新勞動人口統計數字，9至11月的最新失業率為2.9%，仍有11.2萬人無工開。勞工及福利局局長孫玉菡展望將來，指勞工市場短期內應持續緊絀，仍然不利的外圍環境或會有一些負面影響，但預期訪港旅客和私人消費將進一步復甦，支持本港各行業對勞工的需求。

統計處表示，今年9月至11月經季節性調整的失業率為2.9%，與8月至10月數字相同；就業不足率在該兩段期間亦保持不變，維持於1.0%的水平。與8月至10月比較，各行業在9月至11月期間的失業率及就業不足率變動不一，但幅度普遍不大。

近4萬人就業不足

總就業人數則由今年8月至10月的371.34萬人，下跌至9月至11月的370.87萬人，減少約4,700人；同期總勞動人口亦由382.92萬人，下跌至382.11萬人，減少約8,100人。失業人數方面，則由今年8月至10月的11.58萬人，下跌至9月至11月的11.24萬人，減少約3,400人；至於9月至11月的就業不足人數為3.66萬人，與8月至10月的數字大致相若。