工業意外 穩步增長 職安加辣又輸一仗

增罰則 致命個案未見減少 仍追趕「清零」目標 港府早前修訂《職安健條例》，提高罰款和加強罰則，然而本港工業意外卻沒有減少。立法會人力事務委員會昨舉行會議，討論香港的職業安全狀況。有議員指出，今年上半年的職業傷亡數字較去年同期高，雖然當局在職業安全上做了大量工作，但似乎「徒勞無功」，致命工業意外個案仍「穩步增長」。勞工處副處長（職業安全及健康）馮浩賢承認，下半年的致命工業意外較多，但認為職業傷亡的計算數字較「全方位」，當中可能涉及自然死亡。

議員朱國強指，政府文件顯示當局在職業安全上做了大量工作，但「意外數字反映咗所做嘅工作好似係徒勞無功」，指致命工業個案「穩步增長」，又指學校和清道夫都時常發生工傷，問到政府能否進一步拓展工傷僱員先導計劃至其他行業。

上半年涉運輸業死亡個案達26宗 勞工界議員林振昇則指出，今年上半年的職業傷亡數字較去年同期高，當中運輸行業的死亡個案有26宗，較上年9宗高多，要求政府分析原因，包作括研究是否與工作過勞有關，又關注政府早前曾表示會考慮修改建築物條例，要求勞福局與發展局商討。

馮浩賢提到，2023年上半年共有14,197宗職業傷亡個案，2022年同期為16,537宗；2023年上半年有3,935宗工業意外個案，2022年同期為3,354宗，又表示2023年上半年大部分意外的傷勢較輕。他又承認下半年的致命工業意外較多，但認為職業傷亡的計算數字較「全方位」，當中可能涉及自然死亡，例如心臟病發等，強調當局想將意外「清零」，會加強宣傳職業安全工作。勞工處職業健康顧問醫生溫遠光指，當局拓展工傷僱員先導計劃至服務業是因為飲食和酒店業工傷復康時間較長，為僅次建造業，所以有拓展至飲食和酒店業安排。

「平安卡」課程僅7.5小時 促檢討 針對現時建築工人若要進入工地時，需要先考取「平安卡」，然而議員郭玲麗指出「平安卡」課程將所有內容濃縮在7.5小時內完成，憂慮時間不足，倡作出檢示。馮浩賢指政府會就此和業界商討，並會不停檢討安排。

另外，政府早前推出「暑熱警告」，惟一直被批評成效存疑，議員梁毓偉關注當局能否優化暑熱指數，以及以往有否發現特別情況。

馮浩賢指暑熱指數主要希望利用不同方法控制工人中暑的情況，而當局會在明年首季進行檢討，並優化制度，包括與業界商討制訂「行規」，同時會與天文台配合，期望可在明年第二季公布經修改的暑熱指數安排。